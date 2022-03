CALTANISSETTA – La polizia di stato allerta gli utenti del web su una delle tante “trappole” che si possono trovare online. Particolare attenzione sul catfishing, conosciuta anche come truffa del principe azzurro, ovvero persone che creano false identità nella speranza di attirare qualcuno in una “relazione romantica” per poi spillargli dei soldi.