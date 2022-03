Caltanissetta. All’Istituto Alberghiero “Di Rocco” ripartita la formazione in presenza con tecniche di cucina alla lampada

CALTANISSETTA. Ripartire dalla formazione in presenza sulle tecniche di cucina alla lampada e miscelazione nei locali. È quanto fatto dall’Istituto professionale alberghiero “Di Rocco” in due incontri che si sono tenuti sotto la supervisione del Dirigente scolastico, prof. Giuseppina Terranova, e con il supporto dell’Associazione Imahr, che annovera al suo interno maitre, direttori di sala, executive e chef, sommelier e barman di livello.

All’evento sono intervenuti anche il Presidente nazionale GMOR Francesco Vaccarella, il delegato Gaetano Lattuca, i Barman Silvano Pensato e Johnny Gallina, il barman Acrobatico Andrea Messina, il Direttore di Sala Giancarlo Cumbo. A coordinarlo sono stati i docenti membri e delegati dell’Associazione ITP Prof. Fabio Casà e Antonio Simone, supportati dallo staff tecnico dell’Istituto “Di Rocco” promotore dell’iniziativa.

L’evento laboratoriale, organizzato dopo il prolungato periodo di fermo dovuto all’emergenza Covid , è stato vissuto da tutti gli alunni dell’Istituto alberghiero “Di Rocco” con grande passione ed interesse. Particolarmente apprezzate dagli studenti le tecniche innovative di preparazione e servizio di piatti alla lampada come quello composto di un cubo di filetto di maialino aromatizzato alle erbe aromatiche, lardellato e servito su un letto di crema di zucca e paprika; il tutto spiegando un abbinamento con un cocktail preparato dai barman Gallina e Messina, giovani intraprendenti diplomatisi al “Di Rocco” nel 2020.

Gli alunni hanno poi sperimentato e proposto nuove tecniche di mescita e decorazione cimentandosi anche nella tecnica di servizio “shake and strain”. Il tutto nel contesto di un’esperienza formativa la cui finalità è stata quella di mettere gli studenti dell’Alberghiero “Di Rocco” al passo con quelle che sono le esigenze di un settore in continua evoluzione per il quale, è necessario, attraverso una formazione attenta e mirata, mantenere elevato il livello di preparazione e qualità professionale.