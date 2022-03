Al “L. da Vinci” di Mussomeli 2^ edizione giornata internazionale della matematica PI GRECO DAY

MUSSOMELIPer il secondo anno consecutivo gli alunni dell’Istituto Comprensivo Statale “Leonardo da Vinci”, diretto dalla professoressa Alessandra Camerota, hanno partecipato alla Giornata Internazionale del PI Greco Day. I ragazzi della Scuola Secondaria dei plessi di Mussomeli e di Campofranco, a colpi di numeri e quiz matematici ,si sono sfidati in un’appassionante gara, come tanti loro coetanei nel mondo. Promossa in Italia a partire dal 2017 dal MIUR, dal 2020, su proposta dell’UNESCO, il 14 marzo è la Giornata Internazionale della Matematica: 3.14 richiama le prime cifre della costante matematica, 14.3 è il giorno della nascita di Albert Einstein. I partecipanti, dopo aver preso visione di clip realizzate da esperti, quali il matematico Bruno D’Amore, l’accademico Piergiorgio Odifreddi, provenienti dal mondo del pop, David Mc Donald e Kate Bush, prodotte dagli stessi alunni, organizzati in squadre, hanno gareggiato, utilizzando la piattaforma digitale Kahoot, nei seguenti ambiti: numeri, relazioni e funzioni, spazio e figure, statistica e probabilità. Ecco la classifica finale: primo posto Lorenzo Mingoia (II A Mussomeli), secondo posto Elisabetta Vitellaro (III A Campofranco), terzo posto Sofia Castiglione (III A Mussomeli). Soddisfatta la Dirigente, così come i professori di matematica Anna Maria Scozzaro, Luigi Morreale e Angelo Alfano che hanno ideato, progettato e organizzato l’attività. Felici gli alunni che hanno partecipato. (Dalla Scuola, Graziella Lo Manto)