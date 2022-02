Villalba, Consiglio Comunale relazione annuale sindaco ed altro

VILLALBA – Si è riunito, ieri pomeriggio, presso l’aula consiliare, il Consiglio comunale, sotto la presidenza di Alessandro Plumeri, trattando l’ordine del giorno:

– Variazione al bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2022 in esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 175 commi 1 e 2 del D.LGS. 267/2000 – Reperimento somme atto transattivo COMUNE/BANCA FARMA FACTORING S.P.A.;

– Proc. Civile Tribunale Civile di Caltanissetta n. 1218/2020 R.G. controversia Comune / Banca Farmafactoring S.p.A. Art.194, comma 1 lette E) D.lgs. 267/2000 (TUEL). Riconoscimento debito fuori bilancio ed approvazione schema atto transattivo a seguito fase negoziazione assistita;

– Realizzazione asse ferroviario Palermo – Catania – Messina. Nuovo collegamento Palermo – Catania. Progetto definitivo del lotto 3 Tratta Lercara diramazione – Caltanissetta Xirbi – parere ai fini dell’approvazione del progetto in variante al P.R.G., ai sensi dell’art.7 della L.R. n. 65/81 e del DL N. 77/2021 convertito con modificazioni nella L. 108/2021.

– Istituzione catasto incendi occorsi nel territorio comunale di Villalba – anni compresi tra il 2010 ed il 2020. Approvazione elenco definitivo dei soprassuoli percorsi dal fuoco ed avviso pubblico;

– Regolamento baratto amministrativo;

– Relazione del Sindaco sul primo anno di attività in merito allo stato di attuazione del programma politico. (IL VIDEO DELLA SEDUTA)