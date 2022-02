Serie D. Solo un pari 1-1 per la Sancataldese con il Città di Sant’Agata. Vantaggio di Balistreri e pari di Alagna

Solo un pari per la Sancataldese 1-1 in casa contro il Città di Sant’Agata. Al Valentino Mazzola i verdemaranto di Giovanni Campanella hanno disputato una buona gara riuscendo a portarsi in vantaggio poco prima la fine del primo tempo con Pietro Balistreri (nella foto).

L’attaccante della Sancataldese ha dimostrato anche oggi che sta attraversando un gran momento di forma segnando la rete del momentaneo vantaggio dei verdeamaranto. La squadra ospite, tuttavia, non s’è persa d’animo riuscendo a pareggiare i conti al minuto 12° della ripresa con la rete di Alagna.

Per la Sancataldese persa la grande occasione di superare in classifica proprio il Città di Sant’Agata che, invece, grazie al pari di San Cataldo, è salita a quota 27 in classifica, mentre la Sancataldese, al secondo pari di fila con identico risultato di 1-1, ha raggiunto quota 25 in classifica. E domenica prossima trasferta impegnativa per i verdeamaranto che andranno a sfidare fuori casa la Cavese vice capolista del girone I del campionato di Serie D. (foto Sancataldese Calcio Official)