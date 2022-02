Serie D. Pari esterno per la Sancataldese 1-1 con il Real Aversa. Balistreri la pareggia, Valenti para un rigore nel recupero

Gran bel pareggio esterno per la Sancataldese di Giovanni Campanella che ha impattato 1-1 sul campo del Real Aversa. Partita subito in salita per i verdeamaranto andati sotto 1-0 a seguito del gol, messo a segno su calcio di rigore, dai padroni di casa con La Monica.

La Sancataldese, tuttavia, ha saputo reagire cogliendo il risultato della sua reazione al 50′, sempre su calcio di rigore, con Balistreri. A quel punto, la partita sembrava potersi concludere sul risultato di 1-1 quando l’arbitro, proprio all’ultimissimo minuto di recupero, al 96′, ha concesso un altro rigore ai padroni di casa.

Il portiere della Sancataldese Valenti, tuttavia, è riuscito a parare il tiro dagli undici metri del Real Aversa e ad impedire alla squadra campana di vincere la partita e di agganciare in classifica la stessa squadra del presidente Lacagnina. Una parata che gli è valsa il titolo di super eroe della partita.

La Sancataldese, con il pari ottenuto con il Real Aversa, s’è portato a quota 24 in classifica nel girone I di serie D e domenica prossima affronterà in casa il Città di Sant’Agata in un confronto che, in caso di vittoria, potrebbe permettere alla squadra verdeamaranto di superare in classifica proprio lo stesso Città di Sant’Agata.