Milena. Approvato in Giunta progetto “Milena Sicura” per un altro impianto di video sorveglianza

MILENA. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Claudio Cipolla ha approvato il progetto per un nuovo sistema di video sorveglianza comunale denominato “Milena Sicura” da finanziare con i fondi dei Patti per l’attuazione della sicurezza urbana previsti dal Governo.

Il sistema di video sorveglianza, se finanziato, andrà ad aggiungersi a quello già esistente. L’amministrazione comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica aderendo ai “Patti per la sicurezza urbana” a suo tempo sottoscritti tra il Prefetto ed il Sindaco di Milena. Il progetto, che è dell’ufficio tecnico comunale, ha un importo di 49.156 euro.

L’amministrazione comunale, inoltre, ha previsto anche di iscrivere a bilancio le somme necessarie per la manutenzione dell’impianto per 5 anni per un importo di 19.662,40 euro.