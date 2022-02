Italia, Covid: focolaio ospedale Oristano, 6 morti in 4 giorni

Un focolaio di Covid si e’ registrato nelle ultime ore all’interno del reparto medicina dell’ospedale San Martino di Oristano. A quanto si apprende sarebbero una quindicina le persone contagiate. Tra loro un medico, alcuni infermieri e diversi pazienti. Stamane e’ stato disposto che i nuovi ricoverati destinati al repato medicina siano sistemati momentaneamente in altri reparti d’appoggio.

Al San Martino la situazione si fa sempre piu’ grave. Ieri si e’ registrato il sesto decesso in appena quattro giorni di un malato positivo al coronavirus ricoverato al Pronto soccorso e senza che per lui si sia riusciti a trovare sistemazione in un reparto di terapia intensiva di uno degli ospedali isolani attrezzati per i casi gravi di Covid.

Al Pronto soccorso ormai sono quasi una ventina i pazienti positivi di fatto ricoverati in quello che sembra diventato proprio un reparto Covid.