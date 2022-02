Gli alunni del King di Caltanissetta premiati dal Consiglio d’Europa e dal Ministero della Pubblica Istruzione

Gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Martin Luther King” di Caltanissetta, guidato dal Dirigente scolastico prof.ssa Rosetta Cartella, sono tra i vincitori del Concorso Nazionale “Il Semestre della Presidenza del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa”. Essi hanno realizzato un video dal titolo “Aiutiamo ogni bambino” che ha ricevuto il primo premio per la sezione multimediale. La partecipazione al concorso nasce nell’ambito delle attività di Educazione Civica all’interno del progetto “Scuola e Persona” che si occupa di buone pratiche di Cittadinanza e Costituzione. A seguire i ragazzi le prof.sse Marilena Pelonero e Maria Teresa Cordova.

Il concorso invitava gli studenti ad una riflessione sui compiti del Consiglio d’Europa e sull’importanza di educare i cittadini sul tema dei diritti e delle libertà fondamentali. Il lavoro è stato articolato su uno studio specifico sui documenti dal Consiglio d’Europa, in particolare sui documenti atti a “Garantire uguali opportunità a tutti i bambini”.

Gli studenti hanno iniziato il loro percorso partendo da un’analisi dei fabbisogni delle realtà del territorio di Caltanissetta, rivolgendo il loro sguardo ai bambini della “Casa del Sorriso”, che a causa delle restrizioni dovute al periodo della pandemia, hanno avuto difficoltà a giocare e a svolgere attività ricreative con altri ragazzi. La voglia di aiutare, di stare a contatto con i più bisognosi e di sperimentare quanto studiato era talmente grande che gli alunni stessi hanno usato la loro fantasia per trovare delle nuove modalità, anche tecnologiche, che permettessero loro di andare fino in fondo agli obiettivi prefissati. Tra le varie attività realizzate per i bambini bisognosi giochi online e laboratori di cucina, queste ultime col coinvolgimento delle famiglie degli alunni. Sono stati consegnati altresì prodotti alimentari, capi di abbigliamento e giocattoli a tante famiglie del territorio nisseno che versano in gravi condizioni economiche.

Il dirigente scolastico Rosa Cartella ha voluto evidenziare che “La scuola è impegnata nella valorizzazione dei diritti umani e che il suo compito principale è quello di educare le giovani generazioni al rispetto dei valori, alla solidarietà, all’accoglienza e a prendersi cura del prossimo tramite l’uso di buone pratiche”.

A premiare i ragazzi, in modalità telematica, il presidente del Consiglio d’Europa Michael Remmert, il consigliere Pier Luigi Gentile, della direzione Generale per gli affari politici e la sicurezza, il dott. Antonio Ponticiello della direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento che hanno affermato di essersi emozionati quando hanno dovuto valutare il video poiché hanno visto dei giovani cittadini che, nonostante le restrizioni dovute alla pandemia, si sono impegnati per garantire il diritto al gioco a dei loro coetanei con competenza e dedizione, vivendo in questo modo concretamente quanto affermato dal Consiglio d’Europa..

Ecco, di seguito, i nominativi degli alunni di Scuola Secondaria di I grado delle classi 1^ E, 1^ F, 1^ G coinvolti: Guaggenti Benedetta e Beatrice, Laplaca Letizia, Martorana Elisabetta, Rizzo Carlotta, Sorriso Viola, Vancheri Vittoria, Suriano Andrea, Infantino Jasmine, Sardella Mattia, Vinciguerra Ciro, Lovetere Michele, Toscano Nicole, Lamendola Vincenzo.