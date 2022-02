Covid: in Sicilia 4.776 i nuovi positivi, 31 i morti

Sono 4.776 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 40.897 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 5.272. Il tasso di positivita’ scende al 11,6 % ieri era al 14,1%. L’isola e’ al secondo posto per contagi In Italia. Gli attuali positivi sono 230.774 con un decremento di 1.140 casi.

I guariti sono 7.182 mentre le vittime sono 31 e portano il totale dei decessi a 9.379. Sul fronte ospedaliero sono 1.199 ricoverati, con 16 casi in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 69, con dodici caso in meno rispetto a ieri.

Questi i dati del contagio nelle singole province Palermo con 1.374. casi, Catania 1.056, Messina 964, Siracusa 596, Trapani 568, Ragusa 429, Caltanissetta 324, Agrigento 461, Enna 337.