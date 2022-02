Covid: in Sicilia 3.480 nuovi positivi, 16 morti

Sono 3480 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 31.070 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 4.776. Il tasso di positivita’ scende al 11,2% ieri era al 11,6%.

L’isola e’ al quarto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 231.164 con un incremento di 390 casi. I guariti sono 4.134 mentre le vittime sono 16 e portano il totale dei decessi a 9.395. Sul fronte ospedaliero sono 1.186 ricoverati, con 13 casi in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 74, con cinque casi in piu’ rispetto a ieri.

Questi i dati del contagio nelle singole province Palermo con 1.166. casi, Catania 809, Messina 775, Siracusa 444, Trapani 275, Ragusa 310, Caltanissetta 219, Agrigento 432, Enna 110.