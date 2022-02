Caltanissetta, martedì energia elettrica sospesa in diverse vie del centro

Si comunica che martedì 1 marzo p.v. dalle ore 8:30 alle ore 16:20 E-distribuzione sospenderà l’energia elettrica in diverse vie del centro per lavori sugli impianti.

Caltaqua comunica che gli uffici rimarranno chiusi al pubblico per l’intera giornata. E’npossibile trovare tutte le informazioni e la modulistica, nonché pagare le fatture attraverso il nostro sito ufficiale www.caltaqua.it Per informazioni è inoltre attivo il nostro call center ai numeri 0934-23478 oppure 800 180 204

Chiusa anche la Camera di Commercio di Caltanissetta negli uffici della sede centrale in Corso Vittorio Emanuele. L’ente comunica che riaprirà al pubblico regolarmente mercoledì 2 marzo 2022. Resteranno attivi tutti i servizi erogabili in modalità online, così come indicato sul sito internet www.cameracommercio.cl.it .