Caltanissetta, il sindaco Gambino sull’apertura del bypass SS640: “Di nuovo collegati con il resto del mondo”

Tangibile ed evidente soddisfazione sul viso e nelle parole di Roberto Gambino, sindaco di Caltanissetta, stamani presente all’apertura della bretella che collega la vecchia SS 640 con la nuova SS640.

Un’opera viaria di primaria importanza, agognata dai nisseni e dal territorio. Il primo cittadino ha commentato: “Oggi Caltanissetta è di nuovo collegata al resto del mondo!Sono molto soddisfatto! Questa mattina abbiamo inaugurato il bypass che collega la nuova SS 640 alla galleria Sant’Elia. Come ricorderete nel 2017 questa viabilità era stata inibita al traffico a causa delle condizioni del viadotto San Giuliano. Finalmente oggi la nostra Caltanissetta, dopo 5 anni di isolamento dalla rete autostradale, viene ricollegata al resto della regione. I nisseni e gli abitanti di Agrigento possono usufruire della nuova infrastruttura senza muoversi nella ormai impercorribile Via Borremans”.

Gambino poi evidenzia: “Io e la mia amministrazione siamo fieri di questo importante risultato, ricordo perfettamente nel momento del mio insediamento il deserto nel cantiere della nuova opera, non c’era neanche un mezzo di costruzione e l’impresa sembrava essersi dileguata…Grazie a un lavoro sinergico la nuova infrastruttura ora è una realtà e i nisseni non soffriranno più del traffico di mezzi pesanti all’interno della città e risparmieranno tempo prezioso. Per questo ringrazio il sottosegretario Giancarlo Cancelleri: lo ringrazio sia per la sua insistenza istituzionale nei confronti di ANAS e del contraente generale ed anche personalmente. Proprio con lui qualche mese fa, abbiamo escogitato il by pass: un’invenzione strategica ma anche – permettetemi di dirlo – tecnica. Determinante è stata anche l’attività di ANAS e del contraente generale, che ha dimostrato un cambio di passo radicale e adesso attua una produzione di cantiere in linea con i contratti stipulati. Un particolare ringraziamento al direttore dei lavori Ing. Carlo Damiani e allo staff che si occupa della progettazione per avere reso esecutiva la nostra idea. Adesso è ora di guardare subito al futuro! Dopo l’apertura del bypass interverremo sulla via Borremans. Grazie a un finanziamento di 5 Milioni di Euro ci sarà una ristrutturazione e la realizzazione di una importantissima opera di compensazione ambientale che andrà a stabilizzare la frana di Contrada Spia. Mettiamoci all’opera”.