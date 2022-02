Antimafia a Caltanissetta, Morra: “Stampa non libera nel nisseno”, saranno ascoltati 4 giornalisti

Focus oggi e domani a Caltanissetta in Commissione parlamentare Antimafia sul mondo dell’informazione in provincia di Caltanissetta . “Abbiamo notato come vi possono essere delle censure preventive o filtri editoriali che possono contenere una selezione a valle su quello che deve essere pubblicato”, ha detto il presidente dell’Antimafia, Nicola Morra annunciando che saranno ascoltati quattro giornalisti durante la trasferta a Caltanissetta inizio oggi e che si concludera’ domani. “I giornalisti svolgono, a mio avviso, un merito lavoro a difesa dei valori costituzionali e democratici. Li’ dove il giornalismo autentico funziona anche le pubbliche amministrazioni che consentono il fiato sul collo e non possono permettersi errori. Vogliamo capire se Cosa nostra e la Stidda che hanno avuto modo di trovare una stampa compiacente o un mondo editoriale compiacente”.