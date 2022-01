Tamponamento a catena per i … tamponi.

Copertino (Lecce) – Un uomo, per una distrazione, ha perso il controllo della sua auto, provocando gravi danni ai veicoli fermi da ore in attesa di effettuare il tampone davanti all’ospedale di Copertino . Nell’incidente sono rimaste coinvolte sei auto. Vi sono stati feriti, fortunatamente lievi. Il sinistro ha causato ulteriori rallentamenti e disagi alle persone in coda.

Copertino si trova al centro di un’impennata di contagi e per questo si era resa necessaria l’apertura del drive through all’esterno dell’ospedale per effettuare tamponi.