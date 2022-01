Tragedia all’ospedale Umberto I di Siracusa dove una donna di 56 anni è deceduta togliendosi la vita. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio della polizia, la vittima si è lanciata dal quarto piano della struttura. Per lei, non c’è stato nulla da fare, è spirata poco dopo l’impatto. Sono state avviate le indagini per ricostruire gli ultimi istanti di vita della donna.