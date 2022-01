Sicilia, Migranti senza vaccino bloccati Italia: a Enna con auto private

Sono stati trasferiti, con veicoli privati, in un centro di accoglienza di Ennai 13 migranti che si trovavano a Siracusa, destinatari di un provvedimento di espulsione, ma impossibilitati a lasciare il Paese perche’ privi di vaccino e di conseguenza di super green pass.

Gli stranieri, tra cui gambiani e senegalesi, per giorni, dopo essere scesi dalla nave per la quarantena, ormeggiata ad Augusta, si sono diretti a Siracusa, trovando parcheggio dentro un parcheggio coperto. Successivamente, l’assessorato alle Politiche sociali del Comune di Siracusa, ha allestito, grazie ad un’associazione di Protezione civile, una tendopoli per dare un tetto e pasti caldi ai migranti.

Abbiamo trovato una soluzione con il ministero dell’Interno – dice il prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto – che consenti agli stranieri di avere una struttura dove poter stare, in attesa dell’esito della richiesta di Protezione internazionale esitata dai migranti stessi attraverso un loro avvocato”. Non essendo ancora vaccinati, i migranti non sono stati spostati con mezzi pubblici, da Siracusa a Enna.

I gestori della struttura hanno organizzato il trasporto con piu’ veicoli privati, ma solo dopo l’esito negativo dei tamponi molecolari a cui tutti gli stranieri sono stati sottoposti. “Prima di andare via – ha detto l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Siracusa, Concetta Carbone – insieme ai volontari li abbiamo salutati, con loro si e’ immediatamente iNstaurato un rapporto di grande empatia. Non poteva lasciarli al loro destino, vedremo se otterrà il visto di Protezione internazionale che aderiranno”.