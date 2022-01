Questore e agenti delle volanti hanno esaudito sogno di un bambino di indossare il berretto della Polizia

A volte la Befana arriva in anticipo rispetto alla tradizionale data del 6 gennaio. Ma sempre e comunque per la gioia dei bambini. In precedenza, era accaduto che Dante, un bambino, aveva confidato ai genitori il suo sogno di poter indossare il berretto della Polizia, come quello che tanti suoi amichetti avevano avuto in dono in ospedale qualche giorno prima.

Il papà non ci ha pensato un attimo e ha scritto proprio alla Polizia che, con qualche giorno d’anticipo, ha fatto si che la Befana arrivasse con i suoi doni per Dante che ha potuto ricevere zainetto e cappellino direttamente dalle mani del Questore di Benevento e dai suoi “nuovi amici” delle Volanti regalando una gioia immensa non solo a lui, ma anche ai suoi stessi genitori che hanno potuto toccare con mano la concreta vicinanza della Polizia ai cittadini sempre e comunque.