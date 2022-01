Prima Categoria. Il Real Suttano si rinforza con l’arrivo di Mario Passaro

CALTANISSETTA. L’ex capitano della Nissa Mario Passaro è un nuovo calciatore del Rel Suttano e militerà nel campionato di Prima categoria. A renderlo noto è stato l’Asd Real Suttano. Centrocampista classe ’98, ha appena compiuto 24 anni lo scorso 1 gennaio, e nonostante la giovane età vanta già un’ottima esperienza avendo militato nelle fila dell’Atletico Caltanissetta e della Nissa.

Cresciuto nel settore giovanile della Cl Calcio, giovanissimo a 16 anni è stato lanciato in prima squadra in Promozione nell’Atletico Caltanissetta, per poi proseguire con la Nissa dove è stato anche capitano in Promozione. Centrocampista con propensione offensiva, ha sempre dato un grande apporto non solo nella fase di costruzione del gioco ma anche in quello di rottura senza disdegnare il feeling con il gol.

Mario Passaro arriva al Real Suttano con grande entusiasmo, determinazione e voglia di far bene. Un tassello importante nello scacchiere di mister Di Matteo (che ben lo conosce per averlo avuto tra le sue fila quando allenava la Nissa) per questa seconda parte di stagione.