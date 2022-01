Mussomeli, attività didattiche in presenza sospese

MUSSOMELI – “Ieri sera il Sindaco Giuseppe Catania, insieme a tutti gli altri Sindaci della provincia, ha firmato l’ordinanza di sospensione delle attività didattiche in presenza per le giornate del 13-14 e 15 gennaio in attesa di avere un quadro un po’ più chiaro della situazione epidemiologica soprattutto con riguardo alla popolazione scolastica.Siamo tutti convinti della necessità dei nostri bambini e ragazzi di rientrare a scuola prima possibile, ma siamo altresì convinti che ciò debba avvenire in totale sicurezza.In attesa di avere ulteriori notizie, auspichiamo in una fattiva collaborazione da parte di tutti voi”. a A darne notizia l’assessore alla P. I. Jessica Valenza.L’Assessore alla Pubblica Istruzione Jessica Valenza