Covid: aumentano i ricoveri e terapie intensive in Sicilia e altre 7 Regioni

Nelle ultime 24 ore i ricoveri in area medica e nelle terapie intensive sono aumentati in 8 Regioni. Si tratta di Abruzzo, Sicilia, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Marche e Umbria.

La Liguria, in zona gialla, si avvicina all’arancione: la percentuale dei ricoveri in terapia intensiva, infatti, ha raggiunto il 22% (+1%) laddove la soglia critica per il passaggio di colore è il 20%. I ricoveri in area non critica hanno raggiunto invece il 28% (+1%), laddove la soglia limite è del 30%.Lo rileva Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali su dati dell’1 gennaio.