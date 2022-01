Concorsi per accedere all’accademia militare: come presentare la domanda

E’ uscito il bando relativo al 204° CONCORSO PER L’AMMISSIONE DI ALLIEVI ALL’ACCADEMIA MILITARE.

Coloro i quali volessero inviare la domanda lo potranno fare dal 12 gennaio al 15 febbraio 2022.

I requisiti generali di partecipazione son l’età, che deve essere compresa tra i 17 anni e non superato 22 anni e il diploma come titolo di studio.

Si tratta di 146 i posti a concorso.

Nei prossimi mesi, uscirà anche il bando relativo al corso Allievi Marescialli dell’Esercito, che sarà verosimilmente aperto ai giovani dai 17 ai 26 anni (28 per chi ha prestato servizio quale volontario).

Per informazioni ai candidati siciliani per tutte le opportunità formative e professionali in Forza Armata, indirizzarsi al sito web http://www.esercito.difesa.it/concorsi-e-arruolamenti, oppure rivolgersi a:

Polo Informativo dell’Esercito in Sicilia è aperto ogni martedì e giovedì dalle 09.30 alle 12.30 ai seguenti contatti:

indirizzo: Piazza San Francesc odi Paola 37, Palermo.

virtual room: WEBEX – riunione n. 1819416111

e-mail: infopubblico@cmepa.esercito.difesa.it

telefono: 091 2193193 – 59 – 61