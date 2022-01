Caltanissetta, come gestire i rifiuti domestici se positivi al Covid o in quarantena obbligatoria

Come gestire i rifiuti domestici in caso di contatto o di positività al Covid

L’aumento dei contagi a Caltanissetta ha portato molti cittadini a dover mantenere misure cautelative non soltanto per tutelare gli altri componenti della famiglia ma anche per l’intera cittadinanza.

In questi accorgimenti rientra anche la gestione dei rifiuti domestici.

Nello specifico l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha tracciato delle linee guida che devono essere seguite anche a Caltanissetta.

chi è positivo al Coronavirus o gli è stata notificata una misura di contenimento domiciliare obbligatoria per una situazione di contatto:

Non deve differenziare più i rifiuti di casa propria.

Deve utilizzare due o tre sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l’altro all’interno del contenitore) utilizzato per la raccolta indifferenziata, se possibile a pedale.

Tutti i rifiuti (plastica, vetro, carta, umido, metallo e indifferenziata) vanno gettati nello stesso contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata.

Anche i fazzoletti o i rotoli di carta, le mascherine, i guanti e i teli monouso vanno gettati nello stesso contenitore per la raccolta indifferenziata.

Indossando guanti monouso bisogna chiudere bene i sacchetti senza schiacciarli con le mani utilizzando dei lacci di chiusura nastro adesivo.

Una volta chiusi i sacchetti, i guanti usati vanno gettati nei nuovi sacchetti preparati per la raccolta indifferenziata (due o tre sacchetti possibilmente resistenti, uno dentro l’altro) e subito dopo lavare le mani.

Smaltire i rifiuti ogni giorno che si farebbe con un sacchetto di indifferenziata

Gli animali da compagnia non devono accedere nel locale in cui sono presenti i sacchetti dei rifiuti.

Chi non è positivo al tampone e non è in quarantena ma vive con uno di queste persone appena indicate: