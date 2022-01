Ascom Sicilia Caltanissetta: “Nuovo DPCM crea danni con regole diverse nello stesso mercato”

Con il nuovo DPCM del 21 gennaio 2022, si vuole dare una svolta alle vaccinazioni ma per Ascom Sicilia Caltanissetta l’individuazione delle attività esentate a richiedere il Green Pass, non tiene conto di fondamentali aspetti.

E per sottolineare le criticità delle regole imposte l’associazione di categoria datoriale porta alcuni esempi.

Nei supermercati e ipermercati dove non è richiesto il Green Pass, si doveva disporre il divieto di vendita, dei prodotti che non rientrano nelle “esigenze alimentari e di prima necessità”, a chi non possiede il Green Pass.

All’interno di ipermercati e supermercati, sono presenti prodotti di tutte le tipologie: cartoleria, profumi, detersivi, abbigliamento, hobbystica, giocattoli, piante, fiori ecc..

“Non devono esistere regole diverse nello stesso mercato – hanno dichiarato -. Per non creare disparità tra imprese il Governo imponga il Green Pass per tutte le attività o lo elimini per tutti. Si vuole portare il cittadino a vaccinarsi? Il Governo si assuma la responsabilità istituendo l’obbligo vaccinale e non utilizzare strumenti trasversali che danneggiano l’economia ed in particolar modo le piccole e microimprese che sono la colonna della nostra economia”.