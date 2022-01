A Butera l’amministrazione comunale ha disposto la riduzione della Tari per le utenze domestiche con disagio socio economico

BUTERA. L’amministrazione comunale ha disposto la riduzione della Tari per le utenze domestiche di quei cittadini con disagio socio economico. I beneficiari saranno individuati mediante procedura ad evidenza pubblica curata dall’ufficio dei servizi sociali sulla base dei dati Isee. E’ previsto il rimborso della Tari sulla base di determinati parametri: ci sarà il rimborso parziale della tari del 25% per famiglie con Isee non superiore a 8.265 euro con almeno 3 componenti.

Le risorse utili per finanziare il bonus sociale sono a carico del bilancio comunale e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale. Possono presentare l’istanza di riduzione anche gli utenti che, alla data di accoglimento dell’istanza, risultano morosi possono usufruire dell’agevolazione a condizione che provvedano a regolarizzare la propria posizione. In nessun caso, comunque, la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili dalle utenze domestiche, su base annua, può superare la soglia del (60%) della tassa dovuta, fatta eccezione per le fattispecie ricomprese all’articolo 14 del regolamento comunale, per le quali è ammessa la cumulabilità fino ad un massimo del 70%.

L’istanza va presentata presso l’Ufficio del Protocollo del Comune di Butera o trasmessa mediante posta certificata all’indirizzo protocollo@pec.comunedibutera.org. Il modello di domanda può essere scaricato sul sito istituzionale del Comune. Alla domanda devono essere allegati l’attestazione Isee 2021, in corso di validità, copia della carta di identità e codice fiscale del richiedente. L’istanza va prodotta entro il febbraio.