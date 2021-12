Serie D. Vince ancora la Sancataldese: battuto 1-0 il San Luca. Decide Salvo.

Importante vittoria per la Sancataldese nel turno infrasettimanale del campionato di serie D. La formazione verdeamaranto ha sconfitto al Valentino Mazzola il San Luca in un match che è stato deciso da un gol di Salvo.

La gara s’è decisa dopo 25 minuti di gioco grazie alla rete dell’ex terzino della Nissa che, con un preciso colpo di testa sotto misura è riuscito a battere il portiere ospite firmando una rete che s’è poi rivelata decisiva nell’economia del risultato finale.

La Sancataldese ha giocato come sempre una gara attenta e al tempo stesso determinata contro un avversario che, per altro la precedeva in classifica di 4 lunghezze e che, ora, dopo la vittoria di Calabrese e compagni, è ad un solo punto. Dunque, pochi fronzoli e tanta sostanza per la squadra del presidente Ivano La Cagnina che ha subito messo in cassaforte il vantaggio.

I verdeamaranto sono ora saliti a quota 16 in classifica ed hanno agganciato il Rende che però ha una gara in meno. E domenica prossima, per la 16^ giornata, derby siciliano per la Sancataldese che affronterà in trasferta il Licata.