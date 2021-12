San Cataldo. Teatro delle Marionette a scuola per sensibilizzare alunni e famiglie alla raccolta differenziata.

SAN CATALDO. E’ stato dedicato alle scuole primarie del I e del II circolo didattico e alla scuola media Carducci – Balsamo di San Cataldo, il Teatrino delle Marionette, organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con i responsabili della ditta Multiecoplast, nell’ambito del progetto di comunicazione e sensibilizzazione all’ambiente e alla raccolta differenziata nel nostro territorio.

Nei giorni scorsi si è tenuto il tavolo tematico con i Dirigenti scolastici e i responsabili della ditta Multiecoplast per pianificare gli incontri di formazione ai bambini e ai ragazzi delle scolaresche. L’obiettivo è partire dai più piccoli per sensibilizzare anche le famiglie al rispetto ambientale e all’importanza della giusta modalità di raccolta differenziata che diventa senso di civiltà e collaborazione. In questo caso il progetto prevede la realizzazione di un teatrino per ‘raccontare’ quanto sia importante rispettare i luoghi in cui viviamo. Così, le marionette di Giufà e Bubù, rappresentanti una scimmietta ed un operatore ecologico, hanno spiegato ai bambini il metodo di raccolta differenziata e come effettuarla in maniera corretta.

Gli alunni sono poi stati coinvolti in una lezione ambientale in merito all’intero ciclo della carta, della plastica, del vetro, del metallo, dell’organico e del secco residuo indifferenziato. “Siamo molto orgogliosi di questa iniziativa straordinaria che è stata accolta con entusiasmo dalle scolaresche e ringraziamo tutti coloro che ci stanno collaborando”, è stato il commento dell’amministrazione comunale per il tramite degli assessori Marianna Guttilla e Michele Giarratano. Le iniziative andranno avanti anche nei prossimi giorni e si concluderanno prima delle vacanze di Natale.