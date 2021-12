San Cataldo. Prorogati dall’amministrazione comunale termine per richieste agevolazione Tari.

SAN CATALDO. L’amministrazione comunale ha riaperto i termini per le richieste di agevolazione TARI sulle utenze domestiche Anno 2021, in modo tale da permettere a tutti i cittadini che non erano a conoscenza della misura, di avanzare la propria richiesta; considerata anche la disponibilità delle risorse destinate dal Governo nazionale per Misure straordinarie per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, e le poche richieste giunte sino ad oggi. Inoltre, erano state escluse alcune categorie che, invece, ritenevamo dovessero essere ricomprese.

“Vogliamo, così, fare sentire la nostra vicinanza a tutti i cittadini sancataldesi che vivono in condizioni di difficoltà economica, visto anche l’aumento della TARI per scelte che, come abbiamo comunicato recentemente, non sono state prese dalla nostra Amministrazione, ma da chi ci aveva preceduto”, ha sottolineato l’amministrazione comunale per il tramite dell’assessore alle politiche sociali Marco Andaloro e dell’assessore al bilancio Gabriella Spinello. La nuova scadenza è fissata per il 15 gennaio 2022.