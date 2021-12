San Cataldo. Disposto divieto di transito della strada vicinale Pirato – Pozzillo.

SAN CATALDO. Il Comune ha disposto il divieto di transito per tutti i veicoli a causa dissesto del fondo stradale della strada vicinale n. 10 Pirato –Pozzillo.

In particolare, considerata la segnalazione pervenuta agli uffici comunali con la quale è stata comunicata la impraticabilità di un tratto di Strada Vicinale n°10 Pirato-Pozzillo tra la S.P.33 e la S.P.43. e la contestuale richiesta di adozione di idonei provvedimenti; accertato che le condizioni di dissesto dell’arteria sono tali da mettere a rischio la sicurezza della circolazione stradale e l’incolumità delle persone, e che quindi si rende necessario garantire la pubblica incolumità, è stato deciso tramite ordinanza l’istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli nel tratto interessato dal dissesto del fondo stradale ad eccezione dei proprietari dei fondi prospicienti detta strada in quanto la stessa strada vicinale non è interessata da un intenso di transito veicolare se non dai proprietari dei terreni limitrofi.