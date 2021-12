Nissa, il consulente di Mercato Antonino Monterosso è ‘durato’ 24 ore: ha già salutato

CALTANISSETTA – Record di durate per un incarico in casa Nissa. Antonino Monterosso, ufficializzato venerdì 17 gennaio alle ore 9.48, come nuovo consulente di mercato esterno della Nissa, ha lasciato l’incarico dopo poco più di 24 ore.

Monterosso che non aveva lasciato un buon ricordo a Caltanissetta dove era già stato dirigente, sui social era stato tempestato di messaggi non proprio edificanti.

Dopo una breve riflessione ha comunicato, tramite una breve intervista di sabato 18 dicembre, ore 11.32, a Goalsicilia.it, il suo rifiuto all’incarico di collaboratore biancoscudato:

“Ringrazio solo ed esclusivamente il presidente Giammusso per il ruolo che aveva pensato per me, ma non accetterò questo incarico per motivi miei personali: pensavo che il calcio fosse diverso, invece qualcuno è rimasto a tantissimi anni fa, io sono una persona per bene...”.