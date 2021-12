Mussomeli, i 101 anni di zi Caluzzu Giardina fra l’affetto familiare e il compiacimento dell’Arciconfraternita del SS. Sacramento della Madrice

MUSSOMELI – 101 anni, oggi 1 dicembre 2021, e zi Caluzzu Giardina sorride alla vita. E intanto sono stati questi gli auguri che i nipotini, e non solo loro, avevano fatto, l’anno scorso, a zi Caluzzu al compimento del ragguardevole traguardo del suo centenario: “Nonnino, sei il nostro orgoglio, ti vogliamo tanto bene, hai raggiunto il traguardo tanto atteso…. i tuoi 100 anni e noi ti auguriamo di trascorrere serenamente questo compleanno speciale”. Va subito detto che il nonnino, trascorre la sua giornata in casa della figlia Lisetta dallo scorso mese di giugno, dove attualmente si trova e viene accudito. E’ autosufficiente e qualche giorno fa ha partecipato alla laurea della nipote Enza, non disdegnando di mettersi sul suo capo la ghirlanda, come auspicio di un felice avvenire alla nipote. Risponde anche alla telefonate a lui dirette ringraziando tutti del pensiero che hanno per lui. Sposato con Vincenza Taibi , è rimasto vedovo, qualche settimana dopo avere festeggiato il suo centenario. esattamente il 16 Dicembre 2020. L’anziano nonnino è circondato dall’affetto familiare e sta ricevendo messaggi augurali dai suoi amici e conoscenti ed in particolar modo dall’arciconfraternita del SS. Sacramento, essendo il più longevo confrate vivente. Auguri zi Caluzzu!.