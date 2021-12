Mussomeli, consiglio comunale boccia mozione di revoca incarico professionale e approva il resto

MUSSOMELI – Con la presenza di 14 consiglieri (9 del gruppo di maggioranza e cinque del gruppo di minoranza) e con la presenza del sindaco, della giunta comunale, e del capo Area ing. Carmelo Alba, si è svolto, ieri pomeriggio dalle ore 18,30 fino alle 22,15, presso la sala “Francesca Sorce” del Comune di Mussomeli, convocato dal presidente avv. Gianluca Nigrelli, il consiglio comunale che, dopo avere scelto gli scrutatori nelle persone dei consiglieri Sorce Adriana, Castiglione Salvatore e Mancino Ruggero, ha trattato i punti indicati all’ordine del giorno:

“Lettura d approvazione verbale seduta precedente; mozione per la collocazione dei cestini pubblici urbani, cestini per le deiezioni animali e per il ritiro di pile esauste nel territorio del Comune di Mussomeli; Mozione per la revoca in autotutela dell’incarico professionale conferito con delibera di giunta n.98 del 23 agosto 2021; mozione per intitolazione di uno spazio pubblico, o una struttura o una via alla memoria di Gino strada; mozione di indirizzo per l’attivazione della convenzione tra il Comune di Mussomeli e la Federazione Italiana Tabaccai Italiana (FIT), per il rilascio di certificati anagrafici in tabaccheria; Interrogazione a risposta scritta relativa alla delibera di Giunta n.98 del 23/08/2021; Atto di citazione Banca Farmafactoring s.p.a. Tribunale di Caltanissetta; Interrogazione con risposta scritta (ai sensi dell’art.13, comma 3, del regolamento funzionamento Consiglio Comunale, relativa a controversia Costanzo Salvatore Giovanni – Comune di Mussomeli e Caltaqua; art.27 punto 8 delle norma di attuazione del P.R.G. del Comune di Mussomeli, approvato con decreto dell’Assessorato Territorio e Ambiente, 6 aprile 2010. Presa d’atto interpretazione autentica; Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194, comma 1, lett. a) del d. Lgs n.267 /2000. Sentenza esecutiva del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia n.2340/2016; Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 194, comma1, lett. a) del d.lgs. n.267/2000 – Sentenza esecutiva del Tribunale di Caltanissetta n.565/2019”.

Da precisare che la mozione sulla collocazione dei cestini è stata ritirata perché il comune ha già provveduto all’acquisto, mentre la mozione sul ritiro dell’incarico legale è stata bocciata. Il resto è stato approvato.