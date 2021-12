Maltempo: Protezione civile, venerdì 10 dicembre allerta gialla in Sicilia

La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, dalle 16 di oggi alle 24 di domani. Su tutta la Sicilia, per venerdì 10 dicembre, e’ previsto un livello di allerta “gialla” per condizioni meteo avverse. “Per – si legge nell’avviso – venti da forti a burrasca, con rinforzi fino a burrasca, a prevalente componente. Mareggiate lungo le cost occidentalee esposte. Da domani si precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori tirrenici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensita’, locali grandinate, frequenti attivita’ elettrica e forti raffiche di vento”.