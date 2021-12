Detroit : uno strano regalo di Natale.

Martedì scorso un ragazzo di 15 anni, Ethan Crumbley, ha aperto il fuoco contro i suoi compagni di liceo nel Michigan, uccidendo quattro ragazzi. I suoi genitori sono stati arrestati poche ore dopo per omicidio colposo. Gli insegnanti li avevano convocati in due occasioni per denunciare comportamenti preoccupanti del ragazzo nei giorni precedenti la sparatoria, tra cui la ricerca di munizioni online durante le lezioni, e che martedì scorso, poche ore prima della sparatoria, i genitori “si sono opposti all’idea che il figlio lasciasse la scuola” e non hanno detto alle autorità scolastiche che Ethan aveva una pistola; infatti , in un post pubblicato su Facebook , la madre, Jennifer Crumbley, si vantava del regalo di Natale fatto la scorsa settimana al figlio: una pistola da 9 mm, definita “la mia nuova bellezza” dallo stesso Ethan su Instagram.

Sistematicamente si ripropone il grave problema della facilità di acquisto delle armi negli Stati Uniti.