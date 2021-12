Controlli antisciacallaggio sono stati disposti dai carabinieri a Ravanusa, in provincia di Agrigento , dove sono stati sgomberati in 100 dopo il crollo della palazzina avvenuto lo scorso sabato sera. I militari dell’arma hanno identificato e allontanato alcune persone sospette che si aggiravano nei pressi delle case senza motivo per farlo.