Covid, Germania: altri 67.186 casi e 446 morti in 24 ore

Il Robert Koch Institute ha registrato altri 67.186 nuovi casi e 446 morti nelle ultime 24 ore, si tratta del dato di decessi più alto dal 18 febbraio in Germania. E alto è l’allarme per l’occupazione delle terapie intensive. Gernot Marx, presidente dell’associazione di settore DIVI, ha pronosticato che entro Natale ci saranno 6.000 ricoverati indipendentemente dalle misure prese dal governo.

Per Marx si ris chia il “collasso” e il governo dovrebbe valutare il lockdown. Intanto il futuro cancelliere Olaf Scholz, che discute delle misure da intraprendere per contrastare l’ondata si è dichiarato favorevole all’obbligo vaccinale e nella coalizione semaforo si lavora per un lockdown per i non vaccinati.