SAN CATALDO. Torna a salire la curva del contagio da Covid a San Cataldo. Nelle ultime 24 ore infatti si sono registrati 11 nuovi casi a fronte di una persona guarita.

Ad oggi la situazione del contagio nella Cittadina sancataldese vede la presenza di 41 persone positive al Covid 19, di cui solo uno ricoverato in malattie infettive, nessuno in terapia intensiva e 40 in quarantena domiciliare. .