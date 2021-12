Covid, a Mussomeli dieci nuovi casi di positività nelle ultime ore. I contagiati salgono a 100.

MUSSOMELI. Sono dieci i casi di positività a Mussomeli che si sono registrati in queste ultime ore. Lo ha confermato il sindaco Giuseppe Catania. Il primo cittadino mussomelese ha fornito questo dato sulla base delle ultime comunicazioni dell’Asp. I dieci nuovi casi si aggiungono ai 90 già registrati per un totale di 100 casi.

Il sindaco ha spiegato che si tratta di studenti che erano venuti in contatto con i compagni di classe e che erano già in isolamento. Dei cento casi di positività al Covid, solo due sono al momento ospedalizzati, mentre gli altri sono in quarantena domiciliare. Il primo cittadino ha anche spiegato che diverse classi sono in isolamento domiciliare e che si sta lavorando al contenimento del contagio.

In questo senso ha confermato di aver avuto un incontro online con la Prefettura nel corso del quale sono state messe a punto strategie comuni per affrontare al meglio l’emergenza contagi. Nel contempo ha spiegato che si sta seguendo e monitorando costantemente la situazione contagio a Mussomeli.