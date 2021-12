Caltanissetta, Vescovo Russotto a Studenti e Docenti: “A Natale illuminate il cuore con la vostra intelligenza”

Il Vescovo della Diocesi di Caltanissetta, Mons. Mario Russotto, prosegue con i suoi auguri “personalizzati” di Buon Natale alla cittadinanza regalando un messaggio personalizzato per una specifica categoria sociale o professionale.

Dopo aver iniziato dai Bambini, piccole luci di speranza del futuro proprio come Gesù Bambino, e avere incoraggiato i malati e gli operatori del settore sanitario, il Vescovo ha proseguito il suo augurio agli studenti e ai loro docenti.

“Carissimi ragazzi e giovani studenti. Carissimi insegnanti e docenti. A tutti voi, in occasione di questo Santo Natale, desidero far giungere i miei più affettuosi auguri.

Viviamo un tempo difficile. Ormai ogni giorno leggiamo bollettini di contagi, bollettini di morte. Sembra quasi di vivere oppressi da una paura, da una sorta di incertezza e voi, ragazzi, potete correre il rischio di non curarvi di quanto accade intorno a noi o di subire quello che accade.

E, questo vi porta a vivere nella superficialità o in una sorta di frustrazione, di incertezza per il presente e anche per il futuro.

Qual è il modo per uscire da questo circolo vizioso?

A voi studenti a voi insegnanti e docenti io dico: non perdete la speranza. Questo Natale è il segno che la vita è più forte di ogni morte, che come un filo d’erba si fa strada anche bucando il terreno assolato e indurito. Così la speranza riuscirà a bucare questo tempo così oscuro, questo momento di incertezza di smarrimento anche a causa della pandemia.

Cosa fare dunque?

Torniamo a studiare, torniamo a pensare torniamo ad avere una testa, un cuore. Mettete in sintonia il cuore con la mente, pensate col cuore, guardate col cuore, amate col cuore illuminato dalla vostra intelligenza senza paura. Io prego per voi ogni giorno, vi voglio bene e sono vicino alle vostre angosce, alle vostre difficoltà ma anche alle vostre speranze e ai vostri ideali”.