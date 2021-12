Caltanissetta, Saggio di Natale delle allieve di Officine Danza: “L’emozione di tornare a esibirsi ma in sicurezza”

L’Associazione Sportiva “Officine Danza” di Lorella Riso e Perla Barrile ha organizzato e messo in scena un saggio di danza delle proprie allieve.

Una piccola performance che ha consentito alle ballerine di potersi esibire davanti ai propri genitori e riscoprire la gioia di poter regalare agli altri emozioni.

Dieci coreografie ideate da Lorella e Perla e messe in scena dalle allieve dei 6 corsi attualmente attivi.

“Tornare sul palco è stata un’emozione indescrivibile – hanno commentato le due insegnanti al termine del saggio -. Anche se viviamo un periodo difficile abbiamo respirato l’aria del teatro e questo spiraglio di normalità ci regala la forza per non perdere la speranza, messaggio che acquista ancora più importanza in questo periodo di Natale. Alle nostre ballerine insegniamo soprattutto a seguire la bellezza dei loro sogni”.

L’esibizione si è svolta a numero limitato, nel rispetto di tutte le misure di sicurezza previste dalle normative anti contagio Covid e accesso con Green Pass.