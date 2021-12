Caltanissetta. Gennuso (FI): “Parco Robinson da tempo in condizioni disastrose”.

CALTANISSETTA. “Da sempre i parchi urbani hanno rappresentato il luogo ideale per la crescita dei bambini; grazie alle sue funzioni ludico-ricreative, infatti, contribuisce allo sviluppo psico-motorio dei bambini e alla socializzazione degli stessi, in quanto luogo di aggregazione e di incontro. Non è questo il caso del parco Robinson di Caltanissetta che da tempo versa in condizioni disastrose.

Nonostante la recente chiusura per consentire l’esecuzione di opere di ristrutturazione, le uniche cose che saltano all’occhio entrando nel parco sono lo stato di abbandono del verde e la mancanza di alcune giostre, fondamentali per l’attività ricreativa dei più piccoli, ma anche per garantire un momento di rilassamento ai genitori mentre i figli si divertono”.

Ad affermarlo è stato Andrea Gennuso responsabile provinciale di Forza Italia Giovani che, in una nota, ha rilevato: “L’amministrazione comunale, per anni, non ha adempiuto al dovere di eseguire la manutenzione necessaria e urgente, lasciando il parco in uno stato di evidente abbandono e incuria totale. Ne sono di esempio le foto. Ci domandiamo, dunque, quali provvedimenti siano stati adottati per mettere il parco in condizioni di sicurezza e quali siano stati i motivi del mancato intervento, anche alla luce di precedenti segnalazioni”.

Gennuso, infine, ha chiesto che l’argomento “parco” venga affrontato nella prossima seduta del consiglio comunale.