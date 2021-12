Atleti Marathon Caltanissetta “brillanti” alla Mezza di Gela

Settima edizione della Maratonina del Golfo in tonalità seppia, quella disputata domenica scorsa a Gela, ma solo per le avverse condizioni climatiche. Il vento incessante e la pioggia non hanno piegato i 20 atleti della Marathon Caltanissetta; senza timori e senza perplessità, armati di grande entusiasmo e complicità, tutti quanti hanno completato la gara, con numeri parecchio interessanti.

I runners, partiti da Macchitella, hanno percorso il variegato lungomare Federico II di Svevia per poco più di 5 Km e sono tornati indietro lungo la stessa strada; ovviamente il percorso è stato ripetuto due volte, per un totale di 21,097 Km, tranne per l’atleta Giuseppe Vitello che ha partecipato al trofeo AISA per una distanza di 10,5 Km. Giuseppe si è classificato terzo nella categoria SM55, con un tempo di 01h01’48’’.

Podio per Francesca Guarneri e Francesco Augello; Francesca ha concluso in 01h49’26’’ classificandosi prima nella sua categoria, a lei è anche andato il titolo regionale Master SF 35. Francesco Augello, divenuto di recente istruttore FIDAL, ha conquistato il secondo posto nella categoria SM40 con un tempo di 01h22’54’’; gara di prova per lui, in vista della maratona che disputerà nel mese di febbraio.

Podio sfiorato anche per Luigi Trentuno il quale ha bloccato il crono a 01h40’45’’, posizionandosi quarto nella categoria SM65.

Tempo da evidenziare quello di Salvatore Lamarca, per gli amici Gino, giunto al traguardo dopo 01h31’31’’ dallo sparo; anche lui in pienissima forma e molto presente alle varie competizioni podistiche.

Best time per Valentina Fiorenza, Maria Riggi e Giovanni Zagarella, spinti da una forte passione e da un’incessante determinazione, hanno potuto raccogliere i frutti dopo intensi allenamenti; la prima ha concluso in 01h56’43’’, la seconda in 01h57’51’’ e Giovanni in 01h38’20’’.

Non meno importanti e parecchio sudati i risultati degli altri atleti: Michele Mosca 01h45’57’’, Marcello Frattallone 01h45’57’’, Giuseppe Zagarella 01h47’49’’, Cataldo Facciponte 01h49’16’’, Giuseppe Fasciana 01h49’26’’, Francesco Lomonaco 01h49’54’’, Francesco Calabrese 01h50’59’’, Fabio Sole 01h52’37’’, Graziella Giambra 01h55’03’’, Antonio Gumina 01h56’’42’’, Salvatore Barbera 01h56’43’’ed Agnese Emma 02h08’57’’.

A vincere la gara Mohamed Idrissi e Annalisa Di Carlo, entrambi della mega Hobby Sport; Idrissi ha tagliato il traguardo in 01h14’28’’, la Di Carlo in 01h30’31’’.

Ultima prova del Grand Prix regionale di mezze maratone il 19 dicembre con la quarta edizione della Half Marathon Arancia di Ribera D.O.P.