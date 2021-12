Agevolazioni fiscali del Comune di Mussomeli alle attività produttive sui tributi locali

MUSSOMELI – Le attività produttive di Mussomeli (soggetti passivi TARI-IMU-CANONE UNICO) possono beneficiare delle riduzioni/agevolazioni previste dal regolamento per le agevolazioni straordinarie connesse al perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 anno 2021 (Fondo Perequativo degli Enti Locali approvato con Delibera C.C. n. 40 del 29/07/2021). Al fine di ottenere l’agevolazione è indispensabile presentare la richiesta usando l’apposito modello, scaricabile dal sito del comune entro il 31/01/2022. Le agevolazioni potranno essere riconosciute come Credito di Imposta anche ai fini della compensazione con i tributi dovuti per il 2022.