Truffatore seriale chiedeva denaro ad anziani e sacerdoti con la scusa di avere disgrazie in famiglia. Arrestato.

Chiedere denaro a persone anziane, in particolare a sacerdoti, con la scusa di avere disgrazie in famiglia. Era questa la tipologia di truffa messa in atto da un uomo di 51 anni che è stato arrestato a Genova dalla Polizia. Dal 1997 ad oggi, aveva collezionato ben 24 denunce. La sua specialità era chiedere denaro a persone anziane, in particolare a sacerdoti, con la scusa di avere disgrazie in famiglia.

Le vittime venivano convinte a versare denaro su una poste-pay con le più disparate motivazioni, come lo stato di indigenza causato dalla perdita della casa a seguito della tragedia del ponte Morandi, che lo costringeva a chiedere ospitalità a fantomatici convitti di suore in cambio di svariate centinaia di euro. In più occasioni il truffatore passava al telefono una complice che, presentandosi come una ecclesiastica, confermava i racconti del truffatore.