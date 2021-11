Sicilia, Forestali. Savarino: “Interventi per valorizzazione e riordino del lavoro”

“Quest’oggi in III Commissione Attività produttive – a parlare l’on. Giusi Savarino – abbiamo ascoltato tutte le sigle sindacali che chiedono una riforma che porti i lavoratori forestali a 151 giornate, tempo indeterminato con un ricambio generazionale, valendosi dei lavoratori anche sul fronte della lotta ai cambiamenti climatici.

Legittime le richieste, e condivise da me e dai colleghi, ma c’è un ma: – prosegue la parlamentare – queste istanze sindacali presentate in Ars oggi come ieri, ignorate dal governo precedente, devono essere presentate al tavolo romano del governo nazionale. Non possiamo non tener conto che è l’accordo capestro Stato/Regione che ci obbliga a non poter andare oltre la proposta dell’Assessore all’agricoltura e lo sviluppo rurale, Antonino Scilla, pena l’impugnativa della legge di riforma”.

Questo accordo deve essere cambiato! Roma deve capire che oggi, specie alla luce delle recenti devastazioni ambientali di cui è vittima il nostro territorio – ha concluso l’onorevole – è necessario implementare e migliorare il sistema dei forestali e questa è una battaglia che va condotta insieme: governo Musumeci, Ars e sindacati”.