SAN CATALDO. Tre nuovi casi di positività ma anche un guarito. E’ questo il bilancio legato alla curva del contagio da Covid 19 a San Cataldo nelle ultime 24 ore.

Al momento a San Cataldo sono 22 le persone positive al Covid, di cui una in terapia intensiva, nessuna in malattie infettive e 21 tutte in quarantena domiciliare.