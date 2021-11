Peter Sagan ha vinto il giro d’Italia Criterium

Dubai, United Arab Emirates – Peter Sagan ha vinto la prima edizione del Giro d’Italia Criterium, organizzato da RCS Sport con il supporto di MadeinItaly.gov.it, Dubai Sports Council e Expo 2020 Dubai – primo evento sportivo professionistico svolto all’interno di un’Esposizione Universale.

Prima del via dal Padiglione Italia, H.H. Sheikh Mansoor Bin Mohammed Bin Rashed Al Maktoum, Chairman del Dubai Sports Council, ha incontrato I corridori impegnati nel Criterium.

Il corridore slovacco ha preceduto sul traguardo Egan Bernal e Marc Hirschi nello scenario unico della prima esposizione mondiale realizzata in Medio Oriente, Africa e Asia meridionale (MEASA), dove Padiglione Italia mette in mostra le eccellenze italiane, portando in scena con creatività e innovazione “la bellezza che unisce le persone”.

I RISULTATI

Podio Finale

1 – Peter Sagan (Bora–Hansgrohe)

2 – Egan Bernal (Ineos Grenadiers)

3 – Marc Hirschi (UAE Team Emirates)

Classifica a punti

Elia Viviani (Cofidis)

Corridore più combattivo

Attila Valter (Groupama–FDJ)

Giro più veloce

Filippo Ganna (Ineos Grenadiers)

Il vincitore del primo Giro d’Italia Criterium, Peter Sagan, ha dichiarato: “Questa è stata una gara molto speciale: è incredibile essere qui e avere l’opportunità di correre il Giro d’Italia Criterium all’Expo 2020 Dubai. Sono molto felice di aver conquistato la vittoria in questo posto unico.

Voglio ringraziare i miei compagni di squadra che hanno tenuto sotto controllo la gara. Nella prima parte del Criterium ho cercato di restare davanti e disputare gli sprint per vincere la classifica a punti: mi sono subito reso conto che oggi Elia Viviani era più veloce di me, così ho deciso di cambiare tattica. Ho cercato di recuperare le nergie per 10-15 giri, poi nel finale, quando Bernal, Hirschi e Bouchard hanno attaccato, ho deciso di seguirli: è stata la mossa giusta. Bernal ha attaccato di nuovo e sono riuscito a stare con lui per poi batterlo sulla linea del traguardo: sono molto contento di questo successo!” .

Elia Viviani: “Ho bei ricordi di Dubai – avendo vinto qui il Dubai Tour nel 2018 – e del Giro d’Italia, in particolare della Corsa Rosa 2018 quando ho vinto la Maglia Ciclamino della Classifica a Punti. Come corridore italiano sono orgoglioso di aver partecipato al primo Giro d’Italia Criterium all’Expo 2020 Dubai e di essere stato premiato come vincitore della Classifica a punti sul podio davanti al Padiglione Italia”.

Filippo Ganna: “Sapevo di non avere chances in caso di arrivo in volata contro Sagan e Viviani, quindi ho cercato di andare all’attacco per anticipare lo sprint. Dietro il gruppo ha fatto un ottimo lavoro e ha chiuso il gap ma posso consolarmi con il premio per ‘giro più veloce del Criterium”.

Attila Valter: “All’inizio della corsa ho deciso che volevo correre in modo aggressivo e sono andato all’attacco con altri due corridori. Ad un certo punto ho anche pensato che avremmo potuto arrivare al traguardo ma il gruppo ha colmato il divario riportandosi su di noi. Ad ogni modo sono molto felice di ricevere questo premio come ‘Corridore più Combattivo’. Ora spero di poter passare un po’ di tempo a Dubai per visitare meglio l’Expo 2020 Dubai e la città”.