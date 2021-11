Mussomeli, convegno partecipato a Palazzo Sgadari: prevenzione per vincere il cancro

MUSSOMELI – Si è tenuto, sabato scorso 30 ottobre 2021, presso il Palazzo Sgadari Un convegno dal titolo “Prevenire è vivere”, organizzato dall’assessore alle pari Opportunità Jessica Valenza che fra l’altro , in una nota ha scritto: “Come Assessore alla Pari opportunità, ho voluto dare il mio contributo anche quest’anno organizzando un convegno che ha visto coinvolti tre grandi professionisti: la dott.ssa Valentina Territo (chirurga senologia presso l’ospedale Cervello di Palermo), la dott.ssa Daniela Noto Castagnino (radiologa presso l’ospedale M.I. Longo) e il dott. Francesco Prisco ( psicologo e psicoterapeuta) ai quali va il mio più sentito ringraziamento per il contributo dato. L’assessore, visibilmente compiaciuta nel vedere la sala convegni piena, ha ringraziato quanti hanno partecipato. “E’ stata la dimostrazione – ha detto- di come abbiamo la necessità di organizzare questi momenti informativi e di confronto, sottolineando l’importanza della prevenzione. Prevenire è Vivere”.