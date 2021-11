Festival Città di Caltanissetta, ecco gli 8 brani ammessi alla finale del 4 dicembre

CALTANISSETTA – Entra sempre più nel vivo il 30° Festival Città di Caltanissetta. Selezionate le 8 canzoni e le due “riserve” che sabato 4 dicembre, lotteranno per aggiudicarsi una delle manifestazioni canore nazionali più longeve e ‘sostanziose’, fiore all’occhiello del capoluogo nisseno.

Dopo il “botto” legato alla conduzione, al fianco dell’inossidabile e vulcanico patron Tony Maganuco, ritorna la ‘mitica’ Rosaria Renna (voce inconfondibile del panorama radiofonico italiano, attualmente a Radio Monte Carlo, Rosaria ha condotto diverse edizioni del Festival, l’ultima delle quali proprio dieci anni fa in occasione del ventesimo anniversario), ecco i brani ammessi alla finale.

Arduo il lavoro della commissione selezionatrice che ha dovuto “studiare”, sviscerare e valutare le 54 proposte giunte alla segreteria del Festival.

Sono stati ammessi alla finale del 4 dicembre gli artisti di seguito elencati in ordine alfabetico:

Giulia Cammarata – Persa (San Cataldo)

(San Cataldo) Lia Chiarenza e Francesco Miceli – Vele (Caltanissetta)

(Caltanissetta) Chiara Ferlisi – Sabato sera (Caltanissetta)

(Caltanissetta) Marco Ferraro – Un motivo (Santa Caterina)

(Santa Caterina) Vincenza Giglione – Usciamo insieme (Camporeale)

(Camporeale) Alan Marotta – Mille istanti (Caltanissetta)

(Caltanissetta) Sophia Tasca – Odi et amo (Caltagirone)

(Caltagirone) Tania Vinciguera – Semplice (Favara)

Sono state ammesse inoltre, in qualità di riserve, le seguenti due proposte elencate in ordine di eventuale subentro in caso di una o più defezioni:

Angelica Curatolo – Scusami… ma (Caltanissetta)

(Caltanissetta) Rosangela Spadaro – Rimango qui (Ali Terme)

I brani potranno essere ascoltati in anteprima sul sito https://www.festivalcittadicaltanissetta.it/web/ partire da giovedì 18 novembre.

Da ricordare che questa scintillante edizione, sicuramente da non perdere, si avvarrà dell’orchestra dal vivo sul palco per l’esecuzione dei brani.