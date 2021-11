Covid. Il generale Figliuolo: “In Italia nuovo record di terze dosi, con oltre 164mila, di vaccino anti Covid in un giorno”.

Nuovo record per la terza dose del vaccino anti Covid. “Ieri abbiamo fatto un nuovo record di terze dosi, oltre 164mila, e quindi speriamo che le cose proseguano in questo modo” ha detto il commissario straordinario all’emergenza coronavirus, generale Francesco Paolo Figliuolo, in collegamento con l’Open day per donne in gravidanza e in allattamento all’ospedale Sant’Eugenio di Roma.

“Ad oggi siamo a quasi 95 milioni di somministrazioni, abbiamo distribuito oltre 100 milioni di vaccini” ha aggiunto Figliuolo. “Oggi l’87% della popolazione over 12 è protetta da almeno una dose di vaccino, quindi abbiamo uno scudo. Siamo nella quarta ondata e i contagi sono in salita, però devo dire che gli ospedali stanno tenendo e, oltre alla professionalità del personale sanitario, va detto che il vaccino sta facendo la sua parte” ha poi evidenziato.